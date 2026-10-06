Москва6 октВести.Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, который намеревался подорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что мужчина через мессенджер инициативно вышел на представителя спецслужб Украины и в ходе общения согласился на подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
В ходе подготовки к теракту злоумышленник провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройствасказано в сообщении
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу.