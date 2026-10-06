Жителя Тамбова задержали за подготовку подрыва машин сотрудников завода ОПК ФСБ задержали жителя Тамбова за подготовку теракта

Москва6 окт Вести.Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, который намеревался подорвать автомобили сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что мужчина через мессенджер инициативно вышел на представителя спецслужб Украины и в ходе общения согласился на подрыв автомобилей сотрудников одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

В ходе подготовки к теракту злоумышленник провел разведку территории, прилегающей к оборонному предприятию, а также дополнительно запросил у куратора взрывчатое вещество либо готовую мину для изготовления самодельного взрывного устройства сказано в сообщении

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу.