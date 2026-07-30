Жителя Омска будут судить за поджог автомобиля МВД РФ по заданию кураторов

В Омске местного жителя обвиняют в совершении теракта Жителя Омска будут судить за поджог автомобиля МВД РФ по заданию кураторов

Москва30 июл Вести.В Омске следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в акте терроризма, говорится в сообщении СУ СК РФ по Омской области в MAX.

По материалам следствия, в октябре-ноябре 2025 года обвиняемый вступил в одном из мессенджеров в преступный сговор с ранее незнакомыми лицами, представившимся сотрудниками спецслужб. В ходе переписки 27-летний мужчина согласился поджечь служебный автомобиль органов МВД России.

Действуя согласно полученным от соучастников подробным инструкциям, фигурант днем 11 ноября 2025 года в общественном месте, на улице Комкова в г. Омске, умышленно поджег, используя заранее приготовленную канистру с бензином и зажигалку, припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции… говорится в сообщении

Происходящее обвиняемый снял на видео и отправил кураторам.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. Материалы следствия будут переданы в суд для рассмотрения. Уголовного дела в отношении других соучастников преступления выделены в отдельное производство, ведется их розыск.