ФСБ: задержанный в Прикамье устроился на оборонный завод по заданию СБУ

Завербованный СБУ агент в Пермском крае работал на оборонном заводе ФСБ: задержанный в Прикамье устроился на оборонный завод по заданию СБУ

Москва5 окт Вести.Задержанный за сотрудничество с украинскими спецслужбами житель Пермского края по заданию кураторов устроился на оборонный завод для сбора секретной информации. Об этом фигуранта рассказал на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

По словам молодого человека, он инициативно установил контакт с сотрудником СБУ в мессенджере.

По заданию и инициативе куратора я устроился на одно из оборонно-промышленных предприятий Пермского края... Мной по заданию сотрудника СБУ были выявлены и направлены личные номера телефонов с указанием установочных данных работников предприятия, осуществлена фото и видеосъемка 11 цехов завода, схем, чертежей и деталей, изготовляемой продукции военного назначения, трансформаторной подстанции и газораспределительного оборудования. Также получен доступ к информационной системе завода сказал задержанный

По словам фигуранта, куратор ему объяснил, что конечной целью сбора всех этих сведений станет диверсия на предприятии с использованием СВУ.

После совершения теракта куратор пообещал россиянину безопасный выезд на Украину, а затем на территорию Евросоюза.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и диверсии, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.