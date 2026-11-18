ФСБ задержала диверсанта и агента ГУР Украины ФСБ: в Хабаровском крае задержаны агент и диверсант ГУР Украины

Москва18 ноя Вести.ФСБ РФ провела операцию по задержанию агента военной разведки Украины, готовившего диверсии на территории Хабаровского края. Также задержан его родственник, занимавшийся передачей сведений об участниках СВО. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Хабаровском крае пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1996 и 2005 г​​​.р., причастных к государственной измене говорится в материалах

По сведениям ФСБ, один из фигурантов через мессенджер Telegram вступил в контакт с представителем ГУР Минобороны Украины и получал от куратора задания.

В марте текущего года он через службу доставки получил от куратора пульт дистанционного управления дроном и, используя персональный компьютер, прошел обучение по управлению БПЛА для последующего совершения разведывательно-диверсионных акций на объектах промышленного комплекса и иной критической инфраструктуры Хабаровского края сообщает ЦОС

Также агенту было дано задание по сбору данных о военнослужащих Хабаровского края. К противоправной деятельности он привлек своего родственника, который по месту работы имел доступ к нужным сведениям. Информация была передана представителю иностранной разведки.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигуранты заключены под стражу, обоим грозит пожизненное лишение свободы.