ФСБ задержала жителя Марий Эл по подозрению в сотрудничестве с ГУР МО Украины

Житель Марий Эл задержан по подозрению в госизмене ФСБ задержала жителя Марий Эл по подозрению в сотрудничестве с ГУР МО Украины

Москва20 окт Вести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации на территории Республики Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность местного жителя 2008 г.р., причастного к совершению государственной измены. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как установлено, молодой человек через интернет вступил в контакт с представителем ГУР МО Украины. По заданию куратора за денежное вознаграждение он собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов на территории региона.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. Следственным отделением УФСБ России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России говорится в сообщении ЦОС

Фигурант заключен под стражу. Наказание по инкриминируемой статье УК - вплоть до пожизненного лишения свободы.