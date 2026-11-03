Житель Мелитополя задержан за передачу Киеву данных об объектах военной полиции ФСБ: задержан мелитополец, передававший Киеву данные об объектах военной полиции

Москва3 ноя Вести.Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал украинской организации (признанной террористической и запрещенной на территории РФ) координаты мест расположения военных объектов. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности по Запорожской области.

Как установлено, житель Мелитополя (2001 г.р.) по личной инициативе установил контакт в Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины.

По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. В последующем при попытке выезда на территорию Украины злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ России говорится в материале ведомства

В настоящее время фигурант арестован. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена) УК России.