Москва30 октВести.Житель Севастополя передавал украинской организации сведения о военных объектах в Крыму. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Уточняется, что мужчина связался с украинским куратором и действовал по его заданию.
Житель города Севастополь … передавал противнику информацию о дислоцированных на полуострове военных объектах Министерства обороны Российской Федерацииотмечается в сообщении
Мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Участие в деятельности террористической организации" и "Совершение государственной измены".