ФСБ: житель Севастополя передавал Киеву сведения о военных объектах в Крыму

ФСБ: житель Севастополя передавал Киеву данные о военных объектах в Крыму ФСБ: житель Севастополя передавал Киеву сведения о военных объектах в Крыму

Москва30 окт Вести.Житель Севастополя передавал украинской организации сведения о военных объектах в Крыму. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что мужчина связался с украинским куратором и действовал по его заданию.

Житель города Севастополь … передавал противнику информацию о дислоцированных на полуострове военных объектах Министерства обороны Российской Федерации отмечается в сообщении

Мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Участие в деятельности террористической организации" и "Совершение государственной измены".