Москва26 октВести.Житель Приморского края задержан правоохранителями по подозрению в передаче ГУР Украины данных об объектах топливного-энергетического комплекса региона, сообщило РИА Новости со ссылкой на краевую антитеррористическую комиссию.
УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя города Спасск-Дальний 2008 года рождения… Мужчина в мессенджере Telegram установил и поддерживал контакт с представителем ГУР министерства обороны Украины. По заданию куратора на возмездной основе осуществлял сбор и передачу сведений об объектах инфраструктуры топливного-энергетического комплекса на территории Приморского краяотметили в сообщении
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, предусматривающее наказание до пожизненного лишения свободы.
Фигурант заключен под стражу, он признал вину и активно сотрудничает со следствием.