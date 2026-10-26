Приморец подозревается в передаче ГУР Украины данных об объектах ТЭК региона

Приморца задержали по подозрению в сборе данных о ТЭК региона для Украины Приморец подозревается в передаче ГУР Украины данных об объектах ТЭК региона

Москва26 окт Вести.Житель Приморского края задержан правоохранителями по подозрению в передаче ГУР Украины данных об объектах топливного-энергетического комплекса региона, сообщило РИА Новости со ссылкой на краевую антитеррористическую комиссию.

УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя города Спасск-Дальний 2008 года рождения… Мужчина в мессенджере Telegram установил и поддерживал контакт с представителем ГУР министерства обороны Украины. По заданию куратора на возмездной основе осуществлял сбор и передачу сведений об объектах инфраструктуры топливного-энергетического комплекса на территории Приморского края отметили в сообщении

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, предусматривающее наказание до пожизненного лишения свободы.

Фигурант заключен под стражу, он признал вину и активно сотрудничает со следствием.