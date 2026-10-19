Жительница Приморского края арестована по делу о госизмене

В Приморском крае арестовали 22-летнюю девушку по подозрению в госизмене Жительница Приморского края арестована по делу о госизмене

Москва19 окт Вести.Жительница Приморья была арестована по делу о государственной измене за передачу данных украинской разведке. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным УФСБ России по Приморскому краю, 22-летняя девушка познакомилась в мессенджере Telegram с представителем спецслужб Украины и за деньги собирала для него секретные сведения.

Задержанная признала вину, подтвердив, что собирала и передавала информацию об объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры Приморского края: железнодорожных релейных шкафах, комплексных трансформаторных и энергетической подстанциях говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства

Как уточняется, задержанная сотрудничает со следствием. По решению суда она заключена под стражу.