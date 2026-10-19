Москва19 октВести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла противоправную деятельность гражданки России 1963 г.р. Она подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами на территории Республики Крым. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как было установлено, жительница пгт. Черноморского через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) установила контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.
По заданию куратора злоумышленница осуществляла фото и видеосъемку объектов ПВО, дислоцированных в регионе, которые впоследствии передавала представителям иностранной спецслужбыговорится в сообщении
В дальнейшем указанные сведения могли быть использованы противником для планирования нанесения ракетно-артиллерийских ударов. Женщину задержали сотрудники ФСБ РФ. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене. Фигурантка заключена под стражу.