Жительница Крыма задержана за передачу спецслужбам Украины секретных сведений ФСБ задержала крымчанку, передававшую спецслужбам Украины данные об объектах ПВО

Москва19 окт Вести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла противоправную деятельность гражданки России 1963 г.р. Она подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами на территории Республики Крым. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как было установлено, жительница пгт. Черноморского через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) установила контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию куратора злоумышленница осуществляла фото и видеосъемку объектов ПВО, дислоцированных в регионе, которые впоследствии передавала представителям иностранной спецслужбы говорится в сообщении

В дальнейшем указанные сведения могли быть использованы противником для планирования нанесения ракетно-артиллерийских ударов. Женщину задержали сотрудники ФСБ РФ. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене. Фигурантка заключена под стражу.