ФСБ показала кадры задержания жительницы Камчатки по обвинению в госизмене ФСБ опубликовала видео задержания жительницы Камчатки за госизмену

Москва1 сен Вести.Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал видео задержания жительницы Камчатского края, обвиненной в госзимене и передачу данных иностранной разведке.

Об аресте жительницы Камчатки в ведомстве сообщили ранее 1 сентября. По данным ФСБ, она действовала по заказу украинских спецслужб.

Выявлена и пресечена изменническая деятельность жительницы Елизовского района Камчатского края, гражданки России... Задокументировано, что гражданка РФ, придерживаясь явной проукраинской и антироссийской политической позиции, действуя с прямым умыслом посредством сети интернет инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб и передала ему сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ в условиях вооруженного конфликта говорится в комментарии оперативника ФСБ

Согласно данным следствия, были выявлены факты призыва арестованной к военнослужащим из региона сдаваться в плен в зоне специальной военной операции (СВО).

Также установлено, что в целях оказания противнику помощи указанное лицо осуществляло склонение военнослужащих Камчатского края к сдаче в плен и переходу на сторону противника в зоне проведения СВО заявил представитель ведомства

На время следствия жительницу Камчатки заключили под стражу.