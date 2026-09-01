Москва1 сенВести.Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал видео задержания жительницы Камчатского края, обвиненной в госзимене и передачу данных иностранной разведке.
Об аресте жительницы Камчатки в ведомстве сообщили ранее 1 сентября. По данным ФСБ, она действовала по заказу украинских спецслужб.
Выявлена и пресечена изменническая деятельность жительницы Елизовского района Камчатского края, гражданки России... Задокументировано, что гражданка РФ, придерживаясь явной проукраинской и антироссийской политической позиции, действуя с прямым умыслом посредством сети интернет инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб и передала ему сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ в условиях вооруженного конфликтаговорится в комментарии оперативника ФСБ
Согласно данным следствия, были выявлены факты призыва арестованной к военнослужащим из региона сдаваться в плен в зоне специальной военной операции (СВО).
Также установлено, что в целях оказания противнику помощи указанное лицо осуществляло склонение военнослужащих Камчатского края к сдаче в плен и переходу на сторону противника в зоне проведения СВОзаявил представитель ведомства
На время следствия жительницу Камчатки заключили под стражу.