ФСБ: на Камчатке местная жительница арестована за связь с иностранной разведкой

ФСБ арестовала жительницу Камчатки за передачу данных о РФ иностранной разведке ФСБ: на Камчатке местная жительница арестована за связь с иностранной разведкой

Москва1 сен Вести.Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Камчатского края, которая передавала разведывательные данные иностранной разведке по заданию украинской спецслужбы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Жительница Камчатского края по заданию украинской спецслужбы передала иностранной разведке сведения для использования их против безопасности РФ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурантка задержана... В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по... ст. 275 УК РФ (государственная измена) говорится в заявлении

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ России вновь напомнили о том, что украинские спецслужбы активно предпринимают попытки завербовать россиян, чтобы их руками нанести ущерб РФ.