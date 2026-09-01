Москва1 сенВести.Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Камчатского края, которая передавала разведывательные данные иностранной разведке по заданию украинской спецслужбы. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Жительница Камчатского края по заданию украинской спецслужбы передала иностранной разведке сведения для использования их против безопасности РФ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурантка задержана... В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по... ст. 275 УК РФ (государственная измена)говорится в заявлении
Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ России вновь напомнили о том, что украинские спецслужбы активно предпринимают попытки завербовать россиян, чтобы их руками нанести ущерб РФ.