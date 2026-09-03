Москва3 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский "слетел с катушек", угрожая гражданской авиации в небе над Россией. Об этом заявил финский военкор Кости Хейсканен.
По его словам, которые приводит РИА Новости, такие заявления являются высшей степенью терроризма.
Зеленский с катушек слетел и решил, что он чуть ли не бог всей земли и будет решать, что его беспилотники будут кошмарить людей, которые куда-то летятсказал Хейсканен
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные союзники Украины, которые не реагируют на прямые угрозы атак на воздушные суда над Россией, становятся соучастниками международного терроризма.