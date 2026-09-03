Финский военкор Хейсканен заявил, что Зеленский "слетел с катушек", угрожая РФ Финский военкор Хейсканен: угрожая России, Зеленский "слетел с катушек"

Москва3 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский "слетел с катушек", угрожая гражданской авиации в небе над Россией. Об этом заявил финский военкор Кости Хейсканен.

По его словам, которые приводит РИА Новости, такие заявления являются высшей степенью терроризма.

Зеленский с катушек слетел и решил, что он чуть ли не бог всей земли и будет решать, что его беспилотники будут кошмарить людей, которые куда-то летят сказал Хейсканен

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные союзники Украины, которые не реагируют на прямые угрозы атак на воздушные суда над Россией, становятся соучастниками международного терроризма.