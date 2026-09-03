Москва3 сен Вести.Западные союзники киевского режима, которые не реагируют на прямые угрозы атак на воздушные суда над Россией, становятся соучастниками международного терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, угрозы со стороны Украины осложняют возможность проведения двусторонних мирных переговоров.

Те, кто отмалчиваются, те, кто не обращают внимание, имею ввиду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что по-другому это трактовать невозможно.

Зеленский 1 сентября выступил с заявлением, в котором пригрозил сделать российское небо "опасным для полетов" с помощью массированного применения беспилотников.