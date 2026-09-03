Москва3 сенВести.В Броварском районе Киевской области загорелся крупнейший на Украине завод компании Coca-Cola. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
В Telegram-канале украинского издания появились кадры, снятые в районе пожара в промышленной зоне Киевской области - на них видно густой дым, поднимающийся над территорией предприятия.
Сообщают об ударе по заводу Сoca-Сola в Киевской областиговорится в сообщении украинского ресурса
Предприятие является одним из крупнейших заводов компании в Европе и ее главным предприятием на Украине.