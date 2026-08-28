Один из крупнейших ликероводочных заводов на Украине сгорел

На Украине сгорел один из крупнейших заводов по производству водки Один из крупнейших ликероводочных заводов на Украине сгорел

Москва28 авг Вести.На части территории Запорожской области, которая еще находится под контролем боевиков киевского режима, полностью сгорел один из крупнейших ликероводочных заводов. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что на этом предприятии в том числе разливали водку бренда "Хортица". Владельцы завода из Global Spirits рассказали журналистам, что производственная площадка не подлежит восстановлению. Всего было утрачено порядка 3-4 миллионов бутылок готовой продукции.

Ранее сообщалось, что киевский режим ударил беспилотником по рынку в Пологах Запорожской области. Начавшийся пожар удалось потушить силами 21-й пожарно-спасательной части.