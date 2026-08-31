В Польше произошел пожар на заводе по производству систем для дронов

Onet: cпецслужбы Польши проверяют версию поджога на заводе WB Electronics В Польше произошел пожар на заводе по производству систем для дронов

Москва31 авг Вести.В ночь на 31 августа в польском городе Скаржиско-Каменна произошел пожар на предприятии WB Electronics, которое занимается производством систем управления для беспилотников, поставляемых в том числе на Украину.

На месте инцидента работают сотрудники Агентства внутренней безопасности и криминалисты, проверяется версия умышленного поджога.

Как сообщает издание Onet, возгорание в монтажном отделе началось около полуночи после срабатывания сигнализации. В это время завод не работал, поэтому пострадавших нет. По данным полиции, камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в балаклаве, проникшего на территорию завода незадолго до пожара, а рядом с объектом были найдены брошенные вещи.

Пресс-секретарь спецслужб Яцек Добржинский заявил, что ведомство относится к происшествию крайне серьезно и рассматривает в том числе версию саботажа. Руководство WB Group назвало ущерб незначительным и планирует возобновить работу предприятия в ближайшее время.