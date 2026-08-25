Полиция Словакии задержала двух человек за подготовку поджога завода БПЛА

В Словакии сообщили о предотвращении поджога завода по производству БПЛА Полиция Словакии задержала двух человек за подготовку поджога завода БПЛА

Москва25 авг Вести.В Словакии по подозрению в подготовке поджога завода по производству беспилотных систем на востоке страны задержаны два человека. Об этом сообщает словацкая полиция.

Также отмечается, что третий подозреваемый был арестован в Германии.

Сотрудники подразделения по борьбе с преступностью… предотвратили готовящийся поджог производственного предприятия на востоке Словакии говорится в заявлении полиции в соцсети

Представители правоохранительных органов уточнили, что обвинение предъявлено трем иностранцам, гражданство которых пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне Загорье, который расположен неподалеку от города Сеница на западе Словакии, возник сильный пожар.