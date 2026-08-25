Москва25 авгВести.В Словакии по подозрению в подготовке поджога завода по производству беспилотных систем на востоке страны задержаны два человека. Об этом сообщает словацкая полиция.
Также отмечается, что третий подозреваемый был арестован в Германии.
Сотрудники подразделения по борьбе с преступностью… предотвратили готовящийся поджог производственного предприятия на востоке Словакииговорится в заявлении полиции в соцсети
Представители правоохранительных органов уточнили, что обвинение предъявлено трем иностранцам, гражданство которых пока не раскрывается.
Ранее сообщалось, что на военном полигоне Загорье, который расположен неподалеку от города Сеница на западе Словакии, возник сильный пожар.