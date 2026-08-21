Восемь человек арестовали за подготовку теракта в Подмосковье

Восемь человек арестованы за подготовку атаки БПЛА в Подмосковье Восемь человек арестовали за подготовку теракта в Подмосковье

Москва21 авг Вести.Восемь человек арестованы по делу о подготовке террористической атаки на стратегическое предприятие в Московской области с использованием 35 FPV-дронов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве напомнили, что в июле была пресечена попытка украинских спецслужб организовать атаку на стратегическое оборонное предприятие в Подмосковье. По данным ФСБ, для этого планировалось использовать 35 FPV-беспилотников, оснащенных мощными взрывными устройствами. Дроны, как утверждает спецслужба, были ввезены в Россию контрабандой из стран Евросоюза (ЕС).

Исполнитель, а также семь пособников планируемого ДТА (диверсионно-террористического акта) арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ говорится в сообщении

В спецслужбе также отметили, что еще один пособник был нейтрализован при задержании, после того как оказал вооруженное сопротивление.

Следствие продолжается: ищут людей, причастных к организации этого теракта, а также определяются каналы логистики, по которым в России были завезены взрывчатка и дроны.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Мурманской области задержали иностранца, которого ведомство считает причастным к подготовке диверсионно-террористического акта в Москве с применением FPV-дрона.

Ранее ФСБ назвала единственный верный выход, если с вами связались вербовщики спецслужб Украины.