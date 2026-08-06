Welt: гражданина Украины задержали в Германии по делу о диверсии

В Германии задержали украинца по подозрению в подготовке диверсии Welt: гражданина Украины задержали в Германии по делу о диверсии

Москва6 авг Вести.В Германии задержали 33-летнего гражданина Украины по подозрению в сборе информации об оборонном предприятии для возможной подготовки диверсии. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на Ведомство уголовной полиции Баварии и Генеральную прокуратуру Мюнхена.

По данным следствия, мужчина действовал по поручению иностранной спецслужбы и занимался наблюдением за оборонным предприятием, расположенным на территории Баварии. В июне он, как утверждается, сделал фотографии производственного комплекса и передал их своему куратору для подготовки диверсионных актов.

33-летний гражданин Украины находится под стражей по подозрению в агентурной деятельности в целях диверсии... Мужчина, предположительно, по поручению спецслужбы иностранного государства следил за баварским оборонным предприятием говорится в публикации

Подозреваемый был задержан в воскресенье в федеральной земле Тюрингия. В понедельник по ходатайству Генеральной прокуратуры Мюнхена окружной суд санкционировал его арест. Расследование по делу продолжается.