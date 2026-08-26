Москва26 авгВести.Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников в восточной части Словакии, пишет местная газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.
Уточняется, что одного из фигурантов задержали в Германии при помощи местных служб безопасности. Обвиняемый имеет гражданство Латвии.
Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латышцитирует газета слова собеседника
Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении поджога завода и задержании фигурантов. Поначалу гражданство задержанных не разглашалось.