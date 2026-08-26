Граждане Украины и Латвии обвиняются в попытке поджога завода БПЛА в Словакии

Украинец и два латвийца пытались поджечь оборонный завод в Словакии Граждане Украины и Латвии обвиняются в попытке поджога завода БПЛА в Словакии

Москва26 авг Вести.Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников в восточной части Словакии, пишет местная газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

Уточняется, что одного из фигурантов задержали в Германии при помощи местных служб безопасности. Обвиняемый имеет гражданство Латвии.

Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш цитирует газета слова собеседника

Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении поджога завода и задержании фигурантов. Поначалу гражданство задержанных не разглашалось.