Москва12 июнВести.На нефтебазе в Киевской области произошел крупный пожар в результате падения беспилотника. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Уточняется, что на месте работают спасатели.
Продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА в Бориспольском районеотмечается в Telegram-канале ГСЧС Украины
В Минобороны РФ произошедшее пока не комментировали.
В ночь на 12 июня в Киеве и других украинских регионах была объявлялась воздушная тревога.