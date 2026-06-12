ГСЧС Украины: пожар возник на нефтебазе в Киевской области из-за удара дрона РФ

ГСЧС Украины: беспилотник вызвал пожар на нефтебазе в Киевской области ГСЧС Украины: пожар возник на нефтебазе в Киевской области из-за удара дрона РФ

Москва12 июн Вести.На нефтебазе в Киевской области произошел крупный пожар в результате падения беспилотника. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Уточняется, что на месте работают спасатели.

Продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА в Бориспольском районе отмечается в Telegram-канале ГСЧС Украины

В Минобороны РФ произошедшее пока не комментировали.

В ночь на 12 июня в Киеве и других украинских регионах была объявлялась воздушная тревога.