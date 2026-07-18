Москва18 июлВести.После атаки украинских БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске — в целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Возгорание произошло в результате падения вражеского беспилотника. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.
В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченконаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Предварительно, в результате террористической агрессии пострадали 26 человек: двое — в Ногинске, 24 — в Электростали при падении БПЛА на территории склада Wildberries. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.