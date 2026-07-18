Эвакуирован роддом, расположенный рядом с загоревшейся нефтебазой в Ногинске

Эвакуирован роддом, расположенный рядом с нефтебазой в Ногинске Эвакуирован роддом, расположенный рядом с загоревшейся нефтебазой в Ногинске

Москва18 июл Вести.После атаки украинских БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске — в целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Возгорание произошло в результате падения вражеского беспилотника. На месте работают пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.

В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Предварительно, в результате террористической агрессии пострадали 26 человек: двое — в Ногинске, 24 — в Электростали при падении БПЛА на территории склада Wildberries. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.