Москва18 июлВести.После атаки украинских БПЛА в подмосковном Ногинске был эвакуирован родильный дом — 22 роженицы перевезены в безопасное место. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Московской области Денис Семенов.
Около 04.30 мск 18 июля в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске — рядом с местом атаки расположен роддом.
В целях безопасности проведена эвакуация: роддома, расположенного рядом, – 22 роженицы и 7 детей перевезены в безопасное место, все они находятся под наблюдением врачей; жителей дома №6 по улице Радченконаписал Семенов в своем Telegram-канале
Все экстренные службы работают в усиленном режиме, эвакуированным оказывается необходимая помощь.
Граждан призвали сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.