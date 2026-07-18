В Ногинске 22 роженицы перевезены в безопасное место после атаки беспилотников

В Ногинске 22 роженицы перевезены в безопасное место после атаки БПЛА В Ногинске 22 роженицы перевезены в безопасное место после атаки беспилотников

Москва18 июл Вести.После атаки украинских БПЛА в подмосковном Ногинске был эвакуирован родильный дом — 22 роженицы перевезены в безопасное место. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Московской области Денис Семенов.

Около 04.30 мск 18 июля в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске — рядом с местом атаки расположен роддом.

В целях безопасности проведена эвакуация: роддома, расположенного рядом, – 22 роженицы и 7 детей перевезены в безопасное место, все они находятся под наблюдением врачей; жителей дома №6 по улице Радченко написал Семенов в своем Telegram-канале

Все экстренные службы работают в усиленном режиме, эвакуированным оказывается необходимая помощь.

Граждан призвали сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.