Возгорание произошло на нефтебазе в Ногинске после атаки БПЛА, пострадали люди

Возгорание произошло на нефтебазе в Ногинске после атаки БПЛА, пострадали люди Возгорание произошло на нефтебазе в Ногинске после атаки БПЛА, пострадали люди

Москва18 июл Вести.Возгорание произошло на территории нефтебазы в подмосковном Ногинске после атаки беспилотников, в результате инцидента пострадали люди. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске [в Богородском городском округе]. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия, а также жители многоквартирного дома на улице Радченко. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова.

По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии добавил Воробьев

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.

Всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА.