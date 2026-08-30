Москва30 авгВести.Складское помещение загорелось в Подольском районе Киева. Об этом сообщила киевская городская военная администрация.
Накануне местные СМИ передали о серии взрывов в Киеве.
В Подольском районе [Киева] зафиксировано возгорание складского помещенияговорится в публикации в Telegram-канале администрации
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что склад боеприпасов в селе Милая Киевской области находился рядом с жилой застройкой. Он добавил, что сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины начали досудебное расследование.