Складское помещение загорелось в Киеве В Киеве загорелось складское помещение

Москва30 авг Вести.Складское помещение загорелось в Подольском районе Киева. Об этом сообщила киевская городская военная администрация.

Накануне местные СМИ передали о серии взрывов в Киеве.

В Подольском районе [Киева] зафиксировано возгорание складского помещения говорится в публикации в Telegram-канале администрации

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что склад боеприпасов в селе Милая Киевской области находился рядом с жилой застройкой. Он добавил, что сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины начали досудебное расследование.