Москва16 нояВести.В Республике Крым Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Украины 1971 г.р. Мужчина подозревается в совершении государственной измены и шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как было установлено, являясь гражданином Украины, уроженец Сумской области по собственной инициативе установил контакт с представителем Службы безопасности Украины через иностранный мессенджер.
По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал украинской стороне информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота и о боевых позициях подразделений ПВО в регионе…говорится в сообщении
В дальнейшем противник планировал использовать полученные сведения при нанесении огневого поражения подразделениям ВС РФ.
В 2024 году мужчина получил российское гражданство и продолжил работать на украинские спецслужбы.
Он занимался подбором мест для организации схронов, извлекал компоненты взрывных устройств из тайников, передавал их координаты в СБУуточнили в ЦОС
В момент очередного изъятия компонентов СВУ из схрона на территории Симферопольского региона фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России. Уголовные дела возбуждены по статьям ст. 275 (государственная измена), ст. 276 (шпионаж) и 222.1 (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) УК РФ. Фигурант заключен под стражу.