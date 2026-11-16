ФСБ: в Крыму задержан подозреваемый в госизмене и шпионаже

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в госизмене и шпионаже ФСБ: в Крыму задержан подозреваемый в госизмене и шпионаже

Москва16 ноя Вести.В Республике Крым Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Украины 1971 г.р. Мужчина подозревается в совершении государственной измены и шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как было установлено, являясь гражданином Украины, уроженец Сумской области по собственной инициативе установил контакт с представителем Службы безопасности Украины через иностранный мессенджер.

По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал украинской стороне информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота и о боевых позициях подразделений ПВО в регионе… говорится в сообщении

В дальнейшем противник планировал использовать полученные сведения при нанесении огневого поражения подразделениям ВС РФ.

В 2024 году мужчина получил российское гражданство и продолжил работать на украинские спецслужбы.

Он занимался подбором мест для организации схронов, извлекал компоненты взрывных устройств из тайников, передавал их координаты в СБУ уточнили в ЦОС

В момент очередного изъятия компонентов СВУ из схрона на территории Симферопольского региона фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России. Уголовные дела возбуждены по статьям ст. 275 (государственная измена), ст. 276 (шпионаж) и 222.1 (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) УК РФ. Фигурант заключен под стражу.