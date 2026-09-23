Москва23 сенВести.В Республике Крым был задержан житель Керчи, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Уточняется, что мужчина собирал деньги для нужд ВСУ и информацию об объектах ВС РФ.
В Крыму задержан россиянин, организовавший в Telegram сбор денег для помощи ВСУ и передававший сведения об объектах ВС РФнаписано в сообщении службы
Задержанный мужчина 1988 года рождения заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – "Государственная измена".