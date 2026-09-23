В Крыму задержали россиянина, собиравшего деньги и сведения о ВС РФ для ВСУ

ФСБ задержала в Крыму мужчину по подозрению в госизмене в пользу Украины В Крыму задержали россиянина, собиравшего деньги и сведения о ВС РФ для ВСУ

Москва23 сен Вести.В Республике Крым был задержан житель Керчи, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Уточняется, что мужчина собирал деньги для нужд ВСУ и информацию об объектах ВС РФ.

В Крыму задержан россиянин, организовавший в Telegram сбор денег для помощи ВСУ и передававший сведения об объектах ВС РФ написано в сообщении службы

Задержанный мужчина 1988 года рождения заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – "Государственная измена".