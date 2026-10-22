ФСБ: в Крыму задержан россиянин, передававший СБУ данные о Черноморском флоте

В Крыму по подозрению в госизмене задержан гражданин России ФСБ: в Крыму задержан россиянин, передававший СБУ данные о Черноморском флоте

Москва22 окт Вести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла на территории Республики Крым противоправную деятельность гражданина РФ 1969 г.р. Мужчина подозревается в государственной измене, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий фигурант являлся агентом 5 Управления ДКР Службы безопасности Украины.

Установлено, что житель г. Севастополя инициативно из корыстных побуждений связался с представителем Службы безопасности Украины и посредством мессенджера… передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ говорится в сообщении

Следственный отдел УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.