Москва22 октВести.Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла на территории Республики Крым противоправную деятельность гражданина РФ 1969 г.р. Мужчина подозревается в государственной измене, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанный в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий фигурант являлся агентом 5 Управления ДКР Службы безопасности Украины.
Установлено, что житель г. Севастополя инициативно из корыстных побуждений связался с представителем Службы безопасности Украины и посредством мессенджера… передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФговорится в сообщении
Следственный отдел УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.