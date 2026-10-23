Москва23 октВести.В Республике Крым житель Советского района обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура региона в MAX.
Как установило следствие, мужчина выступал против проведения специальной военной операции и вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины.
Он на камеру своего телефона сфотографировал места передвижения и снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации. Всю собранную информацию он передал в одном из мессенджеров представителю иностранного государстваговорится в мессенджере
Гражданина задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой. Материалы будут направлены в Верховный Суд РК.