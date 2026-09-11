В Крыму брат и сестра будут осуждены по обвинению в государственной измене

В Крыму брат и сестра предстанут перед судом по обвинению в госизмене В Крыму брат и сестра будут осуждены по обвинению в государственной измене

Москва11 сен Вести.В Республике Крым брат и сестра предстанут перед судом по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвиняемая связалась с представителем вооруженных сил Украины (ВСУ), а позже привлекла к противоправной деятельности своего брата.

[Фигуранты] прибыли на участок местности в границах Сакского района, где должны были извлечь из тайника взрывное устройство фугасного типа говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Однако довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось, поскольку их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уголовное дело будет направлено в Верховный Суд Крыма.