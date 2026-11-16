Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене

Жителю Крыма предъявили обвинение в госизмене Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене

Москва16 ноя Вести.В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в государственной измене – мужчина по заданию украинских спецслужб фотографировал объекты жизнеобеспечения населения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Отмечается, что фигурант пытался привлечь к противоправной деятельности своего знакомого, но тот отказался.

Обвиняемый сотрудничал с управлением разведки Украины, по поручению работников которого осуществил фотосъемку одного из объектов жизнеобеспечения населения для в целях его дальнейшего разрушения... Действуя по указанию кураторов, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое хранил в своей квартире сказано в сообщении

Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

Уголовное дело поступило в Верховный суд республики.

Ранее крымчанин был осужден к 12 годам лишения свободы.