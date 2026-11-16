Москва16 нояВести.В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в государственной измене – мужчина по заданию украинских спецслужб фотографировал объекты жизнеобеспечения населения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Отмечается, что фигурант пытался привлечь к противоправной деятельности своего знакомого, но тот отказался.
Обвиняемый сотрудничал с управлением разведки Украины, по поручению работников которого осуществил фотосъемку одного из объектов жизнеобеспечения населения для в целях его дальнейшего разрушения... Действуя по указанию кураторов, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое хранил в своей квартиресказано в сообщении
Его действия пресекли сотрудники ФСБ.
Уголовное дело поступило в Верховный суд республики.
Ранее крымчанин был осужден к 12 годам лишения свободы.