Москва6 нояВести.В Симферополе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в государственной измене. Мужчина передавал конфиденциальную информацию погранслужбе Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным следствия, мужчина, будучи противником проведения спецоперации, установил контакт с представителем государственной пограничной службы Украины.
Он передавал представителю иностранного государства информацию о местах размещения органов государственной власти, передвижениях военного транспортаговорится в сообщении
Его задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Уголовное дело будет рассматривать Верховный Суд республики.