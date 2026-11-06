Уголовное дело жителя Крыма о госизмене передали в суд

Житель Симферополя будут судить за госизмену Уголовное дело жителя Крыма о госизмене передали в суд

Москва6 ноя Вести.В Симферополе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в государственной измене. Мужчина передавал конфиденциальную информацию погранслужбе Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

По данным следствия, мужчина, будучи противником проведения спецоперации, установил контакт с представителем государственной пограничной службы Украины.

Он передавал представителю иностранного государства информацию о местах размещения органов государственной власти, передвижениях военного транспорта говорится в сообщении

Его задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело будет рассматривать Верховный Суд республики.