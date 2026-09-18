В Кабардино-Балкарии задержали пособника ВСУ, он готовил подрыв газопровода ФСБ задержала готовившего диверсию в Кабардино-Балкарии пособника СБУ

Москва18 сен Вести.Сотрудники ФСБ России задержали в Кабардино-Балкарской Республике уроженца Украины, который готовил диверсию на территории региона. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, заявил Центр общественных связей ведомства.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, 1986 г.р., причастного к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб говорится в заявлении

По данным ФСБ, задержанным оказался уроженец Черниговской области УССР. В 2024 году он, находясь на территории Украины, связался через Telegram с представителем Службы безопасности Украины. В 2025 году мужчина, по заданию куратора, в рамках гуманитарного обмена, въехал на территорию РФ, чтобы подготовить там и совершить диверсию на газопроводе в Майском районе КБР.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России при попытке изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения диверсии уточнили в ведомстве

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, а также о государственной измене. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.