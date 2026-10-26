ФСБ предотвратило теракт с дронами на объектах ПВО и энергетики в Москве

ФСБ задержало агентов СБУ, готовивших серию терактов в Подмосковье ФСБ предотвратило теракт с дронами на объектах ПВО и энергетики в Москве

Москва26 окт Вести.Федеральная служба безопасности задержала двоих уроженцев Закавказья, которые вели подготовку серии терактов с применением БПЛА на объектах противовоздушной обороны (ПВО) и энергоинфраструктуры в Москве.

Федеральной службой безопасности пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья 1991 года рождения и 1998 года рождения, являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта говорится в сообщении ведомства

По данным ФСБ, злоумышленники должны были забрать ударные дроны из тайников, переправить их в Московскую область и привести в боевую готовность. С украинской территории операторы управляли бы ими дистанционно. Задержание произошло до того, как фигуранты перешли к атаке на объект электроэнергетики и один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы.

Один из задержанных, по информации силовиков, был завербован сотрудником СБУ. За денежное вознаграждение он прибыл в Россию и привлек своего близкого знакомого. Вместе они забрали из схронов в Смоленской и Калужской областях FPV-беспилотники и комплектующие для самодельных взрывных устройств.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, суд отправил обоих под стражу.

В Центре общественных связей ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы пытаются втягивать гражданских лиц в противоправную деятельность, и заверили, что пособники противника будут установлены и привлечены к ответственности.