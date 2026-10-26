ФСБ показала дроны, которыми агенты СБУ хотели ударить по объекту ПРО Москвы ФСБ показала БПЛА, которыми СБУ планировали ударить по объекту ПРО Москвы

Москва26 окт Вести.ФСБ опубликовала видео с FPV-дронами, которые готовили для атаки по объекту противоракетной обороны (ПРО) Москвы двое задержанных выходцев из Закавказья по заданию СБУ. Кадры предоставил Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах запечатлено, как фигуранты, следуя инструкциям куратора, собирают беспилотники и готовят их к применению.

26 октября Центр общественных связей ФСБ России сообщал, что в Москве были предотвращены теракты на объектах электроэнергетики и противоракетной обороны. Задержаны двое подозреваемых. По данным ведомства, один из них был завербован СБУ и по заданию куратора за обещанное денежное вознаграждение прибыл в РФ для подготовки преступления, к этому он привлек своего знакомого.