Москва26 окт Вести.Двое выходцев из Закавказья, задержанные по делу о подготовке атаки беспилотников, должны были запустить ударные БПЛА в Московской области. Дальнейшее управление дронами планировалось вести дистанционно с территории Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ сообщили, что задержанных завербовала Служба безопасности Украины за денежное вознаграждение. По данным ведомства, они готовили атаку на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы и объект электроэнергетики.

Им было отработано задание по настройке ударных БПЛА, их доставке на точку запуска в Московской области и включению устройств перед взлетом заявили там

Как отметили в ФСБ, фигурантам поручили настроить ударные беспилотники, доставить их к точке запуска в Московской области и включить устройства перед взлетом. После этого контроль над дронами должны были перехватить операторы с территории Украины.

Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Москве были предотвращены теракты на объектах электроэнергетики и противоракетной обороны.