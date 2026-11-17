ФСБ сорвала масштабные атаки на аэродромы и корабли на юге России

ФСБ: на юге России предотвращена серия крупных терактов ФСБ сорвала масштабные атаки на аэродромы и корабли на юге России

Москва17 ноя Вести.ФСБ сорвала серию масштабных атак Киева с применением дронов на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержаны четверо агентов украинских спецслужб, еще двое ликвидированы.

Федеральной службой безопасности РФ успешно завершена длящаяся с начала 2026 года операция по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб на территории России сообщили в ФСБ

Украинскими спецслужбами были завербованы граждане РФ, которые получили от противника более 700 кг взрывчатки, около 40 ударных квадрокоптеров и 6 гидроциклов.

По результатам мероприятий в столице Республики Адыгея Майкопе, городе Тихорецке Краснодарского края, Кизляре Республики Дагестан и в городе Ростов-на-Дону задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовящих диверсионно-террористические акты, еще двое оказавших вооруженное сопротивление были ликвидированы ответным огнем говорится в сообщении

Во время захвата преступников были обезврежены готовые к применению дроны и безэкипажные катера.

Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело. Задержанных обвиняют в приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.