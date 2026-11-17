Москва17 нояВести.ФСБ сорвала серию масштабных атак Киева с применением дронов на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Задержаны четверо агентов украинских спецслужб, еще двое ликвидированы.
Федеральной службой безопасности РФ успешно завершена длящаяся с начала 2026 года операция по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб на территории Россиисообщили в ФСБ
Украинскими спецслужбами были завербованы граждане РФ, которые получили от противника более 700 кг взрывчатки, около 40 ударных квадрокоптеров и 6 гидроциклов.
По результатам мероприятий в столице Республики Адыгея Майкопе, городе Тихорецке Краснодарского края, Кизляре Республики Дагестан и в городе Ростов-на-Дону задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовящих диверсионно-террористические акты, еще двое оказавших вооруженное сопротивление были ликвидированы ответным огнемговорится в сообщении
Во время захвата преступников были обезврежены готовые к применению дроны и безэкипажные катера.
Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело. Задержанных обвиняют в приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Им грозит до 20 лет лишения свободы.