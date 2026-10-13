ФСБ задержала россиянку за подготовку атаки дронами на аэродром в Воронеже

ФСБ предотвратила атаку девяти беспилотников на аэродром Балтимор ФСБ задержала россиянку за подготовку атаки дронами на аэродром в Воронеже

Москва13 окт Вести.Сотрудники ФСБ России предотвратили атаку беспилотников на военный аэродром Балтимор в Воронеже. По подозрению в подготовке диверсии задержана гражданка России, которая, по данным службы, действовала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как установили сотрудники ведомства, женщину завербовал представитель украинских спецслужб в 2022 году, когда она находилась на территории Украины.

В дальнейшем, действуя по заданию куратора, она прибыла в Воронеж, где арендовала гараж, который в последующем планировала использовать в качестве площадки для сборки и дальнейшего запуска БПЛА с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения самолетного парка и личного состава военного аэродрома сказано в сообщении

Управлять дронами планировалось дистанционно с территории Украины через интернет, отметили в службе.

В арендованное помещение подозреваемая доставила из заранее оборудованных тайников девять комплектов беспилотников со взрывными устройствами. Каждый из них содержал около 500 граммов взрывчатого вещества иностранного производства. Кроме того, женщина перевезла средства контроля и управления БПЛА.

В ФСБ отметили, что диверсию удалось предотвратить на этапе подготовки. Подозреваемую заключили под стражу.

Сейчас сотрудники службы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и других лиц, которые могли быть причастны к подготовке атаки.

Накануне в ФСБ сообщили, что Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры гражданам России Мишанину Д.В., 1971 года рождения, и его дочери Мишаниной О.Д., 2007 года рождения, за государственную измену и участие в деятельности террористической организации.