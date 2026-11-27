ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемой в подготовке теракта в ДНР ФСБ показала кадры задержания жительницы ДНР, подозреваемой в подготовке теракта

Москва27 ноя Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жительницы Донецкой Народной Республики (ДНР), подозреваемой в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб.

27 ноября стало известно о предотвращении в Донецке покушения на высокопоставленного российского военнослужащего с использованием беспилотников "Баба-Яга". Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую, когда она в очередной раз направлялась к месту установки камеры после зарядки пауэрбанка.

Женщина подробно описала процесс вербовки, рассказала о полученных заданиях и о том, как организовала наблюдение за военнослужащим. По ее словам, она установила видеокамеры, сигнал с которых передавался украинским спецслужбам, и осознавала, что ее кураторы готовят убийство военного.

Я жительница Волновахи, мне 29 лет ... Мне позвонил мой брат, он проживает на территории Украины, является военным. Позвонил с предложением заработка денег. Я согласилась, дал мой номер телефона человеку, с которым я буду общаться, который мне будет платить. В этот же вечер мне человек позвонил, предложил работу, мы обсудили, что я буду делать сказала она на видео

Задержанная заявила, что в итоге стала расходным материалом для украинских спецслужб.

Ранее, 26 ноября, ФСБ удалось сорвать планы спецслужб Украины устроить теракт в отношении российского военного в Сочи.