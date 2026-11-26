ФСБ показала видео, как удалось сорвать теракт против военного в Сочи ФСБ выложила видео о предотвращении теракта украинских спецслужб в Сочи

Москва26 ноя Вести.ФСБ опубликовала видео о предотвращении теракта украинских спецслужб против российского военного и его семьи в Сочи, показав взрывное устройство.

В четверг ФСБ информировала, что удалось сорвать планы украинских спецслужб провести теракт в отношении российского военного и его семьи в Сочи. Согласно замыслу Киева, взрыв планировалось осуществить с помощью обманутой мошенниками пенсионерки, которой поручили изъять из тайника "устройство слежения" и разместить под машиной. Теракт сорвался, так как женщина вовремя сообщила о контактах на номер "112".

На видео сочинская пенсионерка рассказала, что мошенники передали ей данные с координатами, где нужно забрать неизвестный пакет, а также попросили оформить сим-карту. Женщина принесла пакет домой, однако муж заподозрил неладное, начал кричать на супругу, после чего они решили сообщить о ситуации в службу 112.

ФСБ показала кадры, как сотрудники Росгвардии заходят в дом с собакой и находят взрывчатое вещество и провода в пластиковой коробке. Согласно видео, взрывчатка представляла собой бесформенный ком черного материала.

Как сообщил на видео муж пенсионерки, подозрительная коробка весила 2 килограмма 300 граммов.

Я говорю, это что-то нехорошее... Говорю, звони, давай, в полицию и сообщай, пусть приезжают и смотрят отметил мужчина

На видео приводится разговор женщины с оператором службы 112. Пенсионерка рассказала оператору, что подозревает наличие бомбы в принесенном домой пакете.

Ранее сообщалось, что на Кубани мошенники обманули мать погибшего бойца СВО и забрали у нее 11,6 млн рублей.