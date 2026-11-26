08:57 26 ноября 2026 09:03 26.11.2026Татьяна РутковскаяОбществоФСБ: жительница Сочи избежала уголовного дела, обратившись к правоохранителямФСБ: жительница Сочи избежала уголовного дела, обратившись к правоохранителямСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква26 нояВести.Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.Читайте такжеФСБ: Киев пытался использовать обманутую жительницу Сочи для теракта08:53 ФСБ сорвала планы Киева устроить теракт против российского военного в Сочи08:51 Жительница Сочи задержана за оправдание проукраинских террористов11:58 18 нояЖительница Крыма задержана за передачу спецслужбам Украины секретных сведений09:47 19 октДевушка из Сочи исчезла после визита незнакомца, выдавшего себя за соседа11:27 17 октМошенникам не удалось обмануть бдительную жительницу Красноярска07:38 27 сенВ Сочи отменили угрозу атаки БПЛА17:41 24 сенЗадержанная на Кубани Татьяна Сергиенко на момент задержания не работала в Сбере21:02 23 авгОбщество26.11.2026