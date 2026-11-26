ФСБ: обезвреженной в Сочи бомбой могли управлять из-за рубежа ФСБ: обезвреженной бомбой в Сочи могли дистанционно управлять из-за границы

Москва26 ноя Вести.Взрывное устройство, с помощью которого украинские спецслужбы планировали совершить теракт против российского военнослужащего в Сочи, было начинено взрывчатым веществом иностранного производства и могло управляться дистанционно из-за рубежа. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.

Прибывшие на место взрывотехники обнаружили в жилище вместо прибора для слежки самодельное взрывное устройство массой 2 кг со взрывчатым веществом иностранного производства с возможностью дистанционного управления из-за рубежа сказал он

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что ведомство предотвратило попытку украинских спецслужб организовать теракт против российского военнослужащего в Сочи.