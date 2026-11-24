ФСБ: в Кисловодске предотвращен теракт в синагоге ФСБ: в Кисловодске сорвали подготовку теракта у синагоги

Москва24 ноя Вести.Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта против прихожан еврейского религиозного учреждения в Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, преступление планировал гражданин России 2004 года рождения, действовавший по указанию участников международной террористической организации, запрещенной в России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации 19 ноября 2026 года в г. Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения говорится в сообщении пресс-службы

Как сообщили в ФСБ, подозреваемый принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической структуры. В ходе подготовки он, по данным спецслужбы, изучил местность, выбрал время наибольшего скопления людей и изготовил самодельное взрывное устройство.

Фигуранта задержали по пути к месту предполагаемого преступления. При нем, как отмечают в ФСБ, обнаружили самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг, оснащенное поражающими элементами. По месту жительства подозреваемого изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств, а также средства связи с перепиской и инструкциями от представителя террористической организации.

Ранее, 23 ноября, ФСБ сообщала о задержании в Крыму гражданина России 1990 года рождения. Его подозревают в передаче украинской разведке сведений о местонахождении бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности ДНР.