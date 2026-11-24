Москва24 ноя Вести.Гражданин России, который был задержан в Кисловодске Ставропольского края за подготовку теракта в отношении прихожан синагоги, сознался в содеянном и признал свою вину. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Следствие установило, что ранее молодой человек принял идеологию радикального толка и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру запрещенной в РФ международной террористической организации. При подготовке к теракту он провел разведку местности, определил, в какое время в учреждении находится наибольшее количество граждан, и самостоятельно изготовил бомбу. Взрывное устройство при нем обнаружили в ходе задержания.

В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований говорится в заявлении

Россиянин был задержан 19 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы.