Москва24 ноя Вести.ФСБ России показала кадры предотвращения теракта в отношении прихожан еврейского религиозного учреждения в Кисловодске, а также видео допроса задержанного подозреваемого. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

По данным ведомства, подготовку теракта пресекли 19 ноября. Подозреваемым оказался гражданин России 2004 года рождения, действовавший по указанию участников запрещенной в РФ международной террористической организации.

Как установили сотрудники ФСБ, молодой человек придерживался радикальных взглядов, присягнул лидеру террористической структуры и поддерживал связь с зарубежным куратором. Он провел разведку местности, определил время наибольшего скопления людей и самостоятельно изготовил взрывное устройство.

Мужчину задержали по пути к месту предполагаемого преступления. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами. Во время обыска по месту жительства изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи с перепиской и инструкциями от представителя террористической организации.

В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований отметили в ФСБ

Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на террористический акт.

Ранее ФСБ задержала в Крыму агента украинской военной разведки.