ФСБ показала кадры с задержанным в связи с подготовкой теракта в Царицыно

ФСБ показала видео задержания подростка, угрожавшего терактом в Царицыно ФСБ показала кадры с задержанным в связи с подготовкой теракта в Царицыно

Москва1 ноя Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры задержания несовершеннолетнего, который угрожал терактом в московском парке "Царицыно". На видео показано, как подростка задерживают и сажают в автомобиль спецслужбы.

Кроме того, на кадрах демонстрируется осмотр дома, в ходе которого была обнаружена тактическая одежда, ножи, экстремистская символика.

На своей странице в Tik Tok я размещал различные постеры с пропагандой фашизма, нацизма. Также призывал к насилию по отношению к мигрантам, лицам другой этнической национальности признался подросток в ходе допроса

Накануне в ФСБ сообщили, что от американской стороны была получена информация о подготовке теракта в Царицыно в Москве. Информация была перепроверена, подозреваемый задержан.