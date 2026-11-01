Москва1 нояВести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры задержания несовершеннолетнего, который угрожал терактом в московском парке "Царицыно". На видео показано, как подростка задерживают и сажают в автомобиль спецслужбы.
Кроме того, на кадрах демонстрируется осмотр дома, в ходе которого была обнаружена тактическая одежда, ножи, экстремистская символика.
На своей странице в Tik Tok я размещал различные постеры с пропагандой фашизма, нацизма. Также призывал к насилию по отношению к мигрантам, лицам другой этнической национальностипризнался подросток в ходе допроса
Накануне в ФСБ сообщили, что от американской стороны была получена информация о подготовке теракта в Царицыно в Москве. Информация была перепроверена, подозреваемый задержан.