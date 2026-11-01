У подростка, подозреваемого в подготовке теракта в Москве, нашли балаклаву

У юноши, подозреваемого в подготовке теракта в Москве, обнаружили балаклаву У подростка, подозреваемого в подготовке теракта в Москве, нашли балаклаву

Москва1 ноя Вести.У подростка, задержанного по подозрению в подготовке теракта в Москве, обнаружили балаклаву и предмет, напоминающий оружие, который он ранее демонстрировал на своих фотографиях в TikTok. Об этом сообщает RT со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования готовившегося теракта в музее-заповеднике "Царицыно" сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего гражданина России.

По адресу проживания задержанного обнаружены вышеуказанные предметы одежды и аксессуары сказано в публикации

По данным ведомства, юноша размещал в TikTok личные фото в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Там же были опубликованы снимки с подписью: "I found a place" ("Я нашел место"), сделанные на территории музея-заповедника.

Кроме того, молодой человек был подписчиком неонацистского Telegram-канала и делал поисковые запросы о терактах.