Москва17 октВести.Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в пособничестве при подготовке теракта, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.
Срок меры – 15.12.2026говорится в публикации
По версии следствия, парень вступил в переписку с представителем террористической организации и согласился за деньги содействовать в совершении теракта, а именно перевезти оружие из одного тайника в другой. Его планировалось использовать против сотрудников органов внутренних дел и для дестабилизации деятельности органов власти.
Переписку обнаружили сотрудники ФСБ, и в сентябре-октябре молодой человек общался уже с ними. Парень подтвердил, что он готов перевезти оружие.
15 октября юноша получил координаты места, где надо забрать оружие, поехал туда, вынул и в момент отхода от тайника был задержан. 16 октября ему предъявили обвинение. Вину он не признал.