Суд в Петербурге арестовал подростка, который хотел перевезти оружие для теракта

Несовершеннолетний петербуржец арестован за пособничество террористам Суд в Петербурге арестовал подростка, который хотел перевезти оружие для теракта

Москва17 окт Вести.Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в пособничестве при подготовке теракта, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Срок меры – 15.12.2026 говорится в публикации

По версии следствия, парень вступил в переписку с представителем террористической организации и согласился за деньги содействовать в совершении теракта, а именно перевезти оружие из одного тайника в другой. Его планировалось использовать против сотрудников органов внутренних дел и для дестабилизации деятельности органов власти.

Переписку обнаружили сотрудники ФСБ, и в сентябре-октябре молодой человек общался уже с ними. Парень подтвердил, что он готов перевезти оружие.

15 октября юноша получил координаты места, где надо забрать оружие, поехал туда, вынул и в момент отхода от тайника был задержан. 16 октября ему предъявили обвинение. Вину он не признал.