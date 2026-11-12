В ЛНР арестован 17-летний обвиняемый в подготовке теракта в школе Северодонецка

В ЛНР арестовали подростка, обвиняемого в подготовке теракта в школе В ЛНР арестован 17-летний обвиняемый в подготовке теракта в школе Северодонецка

Москва12 ноя Вести.В Луганской Народной Республике суд заключил под стражу 17-летнего подростка, который за вознаграждение готовился к совершению теракта в образовательном учреждении Северодонецка для устранения учащихся младших и старших классов. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

Житель ЛНР обвиняется в участии в деятельности организации, которая признана террористической; в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; в приготовлении к теракту.

Установлено, что в 2023 году в Telegram подросток был вовлечен в деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации. Юноша начал выполнять указания кураторов за обещанное денежное вознаграждение.

В текущем году, в преддверии 9 мая, по указанию кураторов обвиняемый совершил акт надругательства над символикой Победы, зафиксировав содеянное на видео. После этого от него стали требовать совершения новых противоправных деяний, в том числе террористического акта в одном из образовательных учреждений города Северодонецка отмечается в сообщении

Кураторы разъяснили подростку порядок приготовления взрывчатых веществ и сборки самодельных устройств, обучили приемам конспирации.

До совершения теракта житель ЛНР был задержан сотрудниками УФСБ по региону.